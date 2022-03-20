Asya borsaları kayıplarını telafi etti

Asya'da Çin'de artan koronavirüs vakalarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pazartesi ve salı günü sert düşen pay piyasaları, haftanın geri kalanında kayıplarını giderdi.

Asya'da Çin'de teknoloji hisseleri öncülüğünde pazartesi ve salı günü sert düşen pay piyasaları, olumlu haber akışıyla birlikte yükselişe geçti.

HONG KONG BORSASI'NDAKİ ÇİNLİ TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELDİ

Söz konusu yükselişte Çin'de teknoloji hisseleri üzerindeki regülasyonların tamamlanacağına yönelik beklentiler önemli rol oynarken, özellikle Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketleri hisseleri pozitif ayrıştı.

Öte yandan Çin'de emlak sektöründe devam eden borç çevirme problemleri karşısında Şanghay'da bankaların hem mortgage kredilerine yönelik faiz oranını düşürdüğü hem de onay sürecini kısalttığı haberleri de piyasaları destekledi.

SAVAŞ, BELİRSİZLİK NEDENİ

Hafta içinde Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin dikkat gerektirdiği ve son derece yüksek belirsizlikler içerdiği uyarısında bulunuldu.

BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

ASYA'DAKİ BORSALAR YÜKSELME EĞİTİLİME GİRDİ

Hafta içinde bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de şubat ayında yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 7,5 ve perakende satışlar yüzde 6,7 artarak beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 1,77 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,62, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,18 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.

JAPONYA PİYASALARI HAFTANIN İLK GÜNÜ TATİL

21 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, perşembe BoJ toplantı tutanakları ve cuma Japonya'da Tokyo TÜFE verisi takip edilecek. Japonya'da piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak