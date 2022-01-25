Asya borsaları satış ağırlıklı seyirde

Asya piyasaları da diğer küresel piyasalar gibi dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenirken koronavirüs salgını konusunda vaka artışları ile de ayrıca sarsılmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve Rusya-Ukrayna geriliminin etkisiyle Asya borsalarında satışlar derinleşti ve oynaklık yüksek seyretti.

JAPONYA KORONOVİRÜS OLAĞANÜSTÜ HALİ GENİŞLETTİ

Japonya'nın, 16 eyalette uyguladığı kısmi olağanüstü hali 34 eyalete genişletmeyi planladığı bildirildi.

PARA POLİTİKASINA YÖNELİK SÖZLE YÖNLENDİRME ARTTI

Ülkede, son dönemde enflasyon ve para politikalarına yönelik sözle yönlendirmelerin de artması dikkati çekerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikasını aşırı gevşek tutmayı taahhüt ederek merkez bankasının ücretler yükselmeye başlamadan önce enflasyonun artma riskinin farkında olduğunu söyledi.

JAPONYA'DA NİKKEİ ENDEKSİ GERİLEDİ

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,66 kayıpla 27.131 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 113,9 seviyelerinde dengelendi.

ÇİN'DE ŞANGHAY ENDEKSİ EN BÜYÜK GÜNLÜK KAYBINI YAŞADI

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 2,58 ile Temmuz 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Bu kayıp sonucu endeks, günü 3.433 puanla 5 ayın en düşük seviyesinden tamamladı.

AVUSTRALYA ASX ENDEKSİ AZALDI

Kapanışta Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 2,49 azalışla 6.962 puan olurken, pozitif büyüme verisine karşın Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,56 azalışla 2.720,4 puana geriledi ve Aralık 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden kapandı.

HİNDİSTAN SANSEX ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 57.364 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 24.160 puanda seyrediyor.