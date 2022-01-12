Asya borsaları yükselişe geçti

Asya borsaları, uzun süren dalgalı seyrin sonunda alış ağırlıklı bir seyir izlemeye başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası Çin borsalarında da hareketlilik başladı.

Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin belirsizliklerin kısmen de olsa ortadan kalkmasıyla pozitif seyreden küresel pay piyasalarında gözler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ASYA'DAN GELEN EKONOMİK VERİLER POZİTİF OLDU

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de yıllık enflasyon yüzde 1,5'e gerilerken, Japonya'da ödemeler dengesi 897 milyar yen fazla vererek beklentileri aştı.

ASYA BORSALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,84 artışla 3.597 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,54 yükselişle 2.972 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 7.439 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,92 yükselişle 28.766 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,37 seviyelerinde yatay seyrediyor. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,48 primle 23.327 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,77 artışla 61.083 puanda bulunuyor.