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    Asya borsalarında endeksler düşüşte

    ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutup, ilk artırıma mart ayında gideceğini açıklamasının ardından küresel piyasalar negatif seyre geçti.
    • AA
    • 27.01.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:07
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    Asya borsalarında endeksler düşüşte

    Asya tarafında Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi kontrol altına almak için Evergrande'yi bölmeyi değerlendirdiği haberleri basına yansırken, pay piyasaları tarafında Fed'in şahin tutumunun ardından bugün satışların derinleştiği ve oynaklığın yüksek seyrettiği görülüyor.

    ENDEKSLERDE AZALMA GÖZÜ ÇARPIYOR

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin öncülüğünde Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın 3,22 azalışla seyrediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,1'lik kayıpla Ağustos 2020'den bu yana ki en düşük seviyelerde bulunuyor.

    Asya borsalarında endeksler düşüşte #1


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