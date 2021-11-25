Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor

Bugün Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00'e yükseltti.

Asya piyasaları dahil tüm küresel piyasalarda bugün karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00'e yükseltti.

DOLAR/WON PARİTESİ YÜZDE 0,1

Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/won paritesi yüzde 0,1 artışla 1.189,50'ye çıkarken, Kospi endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybetti.

Japonya'da açıklanan verilere göre hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1 artışla beklentileri aşarken, öncü endeks 100,9'a yükseldi. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazandı. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyrediyor.