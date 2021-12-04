Asya borsalarında yön arayışı sürüyor

Küesel piyasalarda Asya tarafında Omicron varyantının ilk vakalarının görülmesinin ardından tedbirler artırılırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'de emlak şirketlerinin durumu finansal piyasalar için risk oluşturmaya devam ederken, ABD'de işlem gören Çinli şirketler ABD'li regülatörlerin bu şirketleri ABD'de borsa kotundan çıkarabileceği endişesiyle düşüş eğiliminde hareket etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yeni varyantın ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde yarattığı risklere karşı temkinli hareket edeceklerini bildirirken, Güney Kore'de de günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi.

JAPONYA'DA İMALAT SANAYİDEN GELEN VERİLER OLUMLU

Japonya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,2'den 54,5'e revize edilerek üst üste 10. ayda da genişlemeye işaret etti. Çin'de ise imalat sanayi PMI, kasımda önceki aya göre 0,7 puan azalarak 49,9'a geriledi. Beklentilerin altında kalan veri, artan vaka sayıları ve zayıf talep nedeniyle Nisan 2020'den bu yana ikinci kez daralma bölgesine düştü.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,51 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.

GELECEK HAFTADA ASYA PİYASALARINDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ YAŞANACAK

6 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Çin'de dış ticaret dengesi, çarşamba Japonya'da üçüncü çeyrek GSYH ve dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma Japonya'da ÜFE verileri takip edilecek.