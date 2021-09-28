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- Asya Kalkınma Bankası: Çin önümüzdeki sene ılımlı büyüyecek
Asya Kalkınma Bankası: Çin önümüzdeki sene ılımlı büyüyecek
Asya Kalkınma Bankası, Çin'in büyümesi ile ilgili ılımlı bir uzun vadeli büyüme trendi izleyeceği öngörülerini aktardı.
- AA
- 28.09.2021 - 09:46
- Güncelleme : 28.09.2021 - 10:21
Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Çin'in büyük ihtimalle önümüzdeki sene ılımlı büyüyeceğini düşündüklerini aktardı.
“ARTAN BORÇ VE YAPISAL SORUNLAR ÇİN EKONOMİSİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR”
Asakawa, artan borç ve yapısal sorunların Çin ekonomisi üzerinde baskı oluşturabileceğini de ifade etti.
Asakawa, "2022 yılından itibaren Çin ılımlı bir uzun vadeli büyüme trendi izleyecek. Hızlı büyüdüğü dönemlerde görülen yüzde 7-8 bandındaki büyüme hızına dönmeyecek." dedi.