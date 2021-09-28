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Asya Kalkınma Bankası: Çin önümüzdeki sene ılımlı büyüyecek

Asya Kalkınma Bankası: Çin önümüzdeki sene ılımlı büyüyecek

Asya Kalkınma Bankası, Çin'in büyümesi ile ilgili ılımlı bir uzun vadeli büyüme trendi izleyeceği öngörülerini aktardı.