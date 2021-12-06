Asya piyasaları koronavirüs kısıtlamaları yaşamaktan endişeli

Asya piyasaları, küresel piyasalar içinde koronavirüs vakalarındaki endişelerin daha yoğun yaşandığı ve dev şirketlerin sarsıntıya geçerek ekonomiyi olumsuz etkilediği bir süreç yaşıyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artışını engellemek için içinde kısıtlamaların da olduğu bir dizi önlem almayı planladıklarını duyurdu.

ÇİN'DE BORSALARDA HİSSE VE SEKTÖR BAZLI AYRIŞMALAR YAŞANDI

Çin'de Sunshine 100 adlı emlak şirketinin 179 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ve Alibaba hisselerinin regülasyon endişeleri ile sert düşüşünü sürdürmesi, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları öne çıkardı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da, Alibaba hisselerinin yüzde 5'i aşan değer kaybının etkisiyle Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi.

ŞANGHAY BİLEŞİK ENDEKSİ DEĞERLENDİ

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.