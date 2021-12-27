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    Asya piyasaları koronavirüsün etkisiyle karışık seyirde

    Koronavirüs salgını vakalarının Asya'da artması, Noel tatili ile birleşince piyasalar sakin bir seyir izliyor. Çin lokomotif hisseleri dışında da borsalar düşüşte.
    • REUTERS
    • 27.12.2021 - 08:49
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    Asya piyasaları koronavirüsün etkisiyle karışık seyirde

    Asya borsaları ve ABD ham petrolü, Omicron varyantının ekonomide yarattığı belirsizliğin risk iştahına gölge düşürmesiyle gerilerken tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.

    KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİ İLE YAŞANAN PERSONEL SIKINTISI HAYATI ENGELLİYOR

    ABD havayolları, koronavirüs kaynaklı personel sıkıntısı nedeniyle son üç gün içinde binlerce uçuşu iptal etti veya erteledi, bazı yolcu gemileri ise gemideki vakalardan sonra limana dönmek zorunda kaldı.

    ÇİN’DE KORONAVİRÜS VAKALARI ARTTI

    Çin'de hafta sonu koronavirüs vakalarında günlük bazda 21 ayın en yüksek artışı kaydedilirken, ülkenin kuzeybatısındaki Xian kentinde vakalar iki katından fazla arttı.

    Asya piyasaları koronavirüsün etkisiyle karışık seyirde #1

    ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

    Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,25 gerilerken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Şanghay gösterge endeksi yüzde 0,37 gerilerken, Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,05 yükseldi. Avustralya, Hong Kong ve İngiltere borsaları tatil nedeniyle kapalı.

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