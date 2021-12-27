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Asya piyasaları koronavirüsün etkisiyle karışık seyirde

Asya piyasaları koronavirüsün etkisiyle karışık seyirde

Koronavirüs salgını vakalarının Asya'da artması, Noel tatili ile birleşince piyasalar sakin bir seyir izliyor. Çin lokomotif hisseleri dışında da borsalar düşüşte.