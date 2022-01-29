Asya piyasalarına Fed darbesi

Asya borsaları, koronavirüs salgını vakalarının artması ile boğuşurken Fed'in martta faiz arttıracağını açıklaması ile birlikte ters rüzgarlar esti.

Asya'da bu hafta pay piyasalarında para politikasını sıkılaştıracağını duyuran ABD Merkez Bankası (Fed) sonrası satış ağırlıklı eğilim güçlenirken, artan koronavirüs vakaları da söz konusu seyri destekledi.

JAPONYA, 16 EYALETTE UYGULADIĞI OLAĞANÜSTÜ HALİ 34 EYALETE GENİŞLETME KARARI ALDI

Bölge genelinde yayılmayı sürdüren koronavirüs salgını bazı ülkelerde önlemlerin artırılmasına sebep olurken, Japonya'nın 16 eyalette uyguladığı kısmi olağanüstü hali 34 eyalete genişletmeyi planladığı bildirildi.

Çin'de yaklaşan yeni yıl tatili sebebiyle artan hareketlilik virüsün yayılmasının daha da hızlanacağı endişesiyle risk iştahının azalmasında etkili oldu.

JAPONYA'DA AŞIRI GEVŞEK PARA POLİTİKASI

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ise para politikasını aşırı gevşek tutmayı taahhüt etti ve merkez bankasının ücretler yükselmeye başlamadan önce enflasyonun artma riskinin farkında olduğunu söyledi.

ÇİN'DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ KRİZDE

Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi kontrol altına almak için Evergrande'yi bölmeyi değerlendirdiği haberleri basına yansırken, Asya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, Güney Kore ekonomisi geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,92, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,57, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,03 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 5,67 değer kaybetti.

ÇİN BORSALARI TATİLDE

31 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi perakende satışlar ve sanayi üretimi ve salı işsizlik oranı verileri takip edilecek. Çin borsaları hafta boyunca yeni yıl tatili nedeniyle kapalı olacak.