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    Asya piyasalarında Omicron varyantı tedirginliği hakim

    Asya tarafında Japonya'da, dün Omicron varyantının ilk vakasının görülmesi piyasaların tedirginliğini artırdı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:19
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    Asya piyasalarında Omicron varyantı tedirginliği hakim

    Asya tarafında Japonya'da dün Omicron varyantının ilk vakası görülmesinin ardından tedbirler artırılırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yeni varyantın ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde yarattığı risklere karşı temkinli hareket edeceklerini bildirdi.

    ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

    Bu gelişmelerle kapanışa yakın Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.

    Asya piyasalarında Omicron varyantı tedirginliği hakim #1

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