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- Asya piyasalarında tedirginlik hakim
Asya piyasalarında tedirginlik hakim
Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ile beklentilerin oldukça altında büyüme gösterdi.
- AA
- 09.03.2022 - 09:53
Japonya ekonomisinin büyümesi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6, çeyreklik bazda ise yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşti.
ÇİN'DE ENFLASYON YÜKSELDİ
Öte yandan Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 0,9 ve aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
ÇİN'DE PİYASALAR DÜŞÜŞTE
Bölgede koronavirüs salgınına yönelik endişeler ve emtia fiyatlarındaki artışın ülke ekonomilerine yansımalarına yönelik tedirginlikler gündemin odağındaki yerini korurken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla seyrediyor.