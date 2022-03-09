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    Asya piyasalarında tedirginlik hakim

    Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ile beklentilerin oldukça altında büyüme gösterdi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 09:53
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    Asya piyasalarında tedirginlik hakim

    Japonya ekonomisinin büyümesi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6, çeyreklik bazda ise yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşti.

    ÇİN'DE ENFLASYON YÜKSELDİ

    Öte yandan Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 0,9 ve aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

    ÇİN'DE PİYASALAR DÜŞÜŞTE

    Bölgede koronavirüs salgınına yönelik endişeler ve emtia fiyatlarındaki artışın ülke ekonomilerine yansımalarına yönelik tedirginlikler gündemin odağındaki yerini korurken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla seyrediyor.

    Asya piyasalarında tedirginlik hakim #1


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