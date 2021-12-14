Asya ülkeleri için büyüme tahminleri düştü

Asya Kalkınma Bankası, Omicron'un yarattığı riskler nedeniyle Asya ülkeleri için büyüme tahminlerini indirdi.

Koronavirüsün Omicron varyantı, piyasalar üzerindeki tedirginlikleri artırıyor.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Omicron varyantının yarattığı belirsizliği ve riskleri yansıtarak gelişmekte olan Asya için bu yıl ve gelecek yıl büyüme tahminlerini indirdi.

2021 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 7,1'DEN YÜZDE 5,3'E DÜŞTÜ

Manila merkezli banka, gelişmekte olan Asya için 2021 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) tahminini yüzde 7,1'den yüzde 7'ye düşürürken, 2022 için Eylül'de açıkladığı tahminini de yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e düşürdü.

ADB, Asya Kalkınma Raporu'na hazırlanan ekte, "Koronavirüs gelişmekte olan Asya'da gücünü kaybetti ancak dünya genelinde artan vakalar ve daha hızlı yayılan varyant salgının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor." dedi.

ASYA'DA BÜYÜME İVMESİ AŞAĞI YÖNLÜ

Gelişmekte olan çoğu Asya ülkesinde ekonomik büyümenin bu yıl, Çin'deki zayıf toparlanma nedeniyle, daha önce tahmin edilenden daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor. Çin ekonomisi geçen seneki yavaşlamanın ardından büyük ölçüde toparlansa da son aylarda artan fiyatlar, yavaşlayan imalat sektörü, gayrimenkul sektöründeki borç sıkıntıları ve koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle ivmesini kaybetti.

ADB'NİN ÇİN İLE İLGİLİ BÜYÜME TAHMİNİ AZALDI

ADB, Çin'in ekonomisinin bu yıl yüzde 8, gelecek yıl yüzde 5,3 büyüyeceğini tahmin etti. ADB, daha önce Çin için büyüme tahminlerini bu yıl yüzde 8,1, 2022 için ise yüzde 5,5 olarak açıklamıştı.

ADB, Hindistan için 2021 büyüme tahminini de Eylül'de açıkladığı yüzde10'dan yüzde 9,7'ye indirirken 2022 için ise yüzde 7,5'te sabit bıraktı.