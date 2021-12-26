Asya'da ABD-Çin gerilimi piyasalara yansıdı

Küresel piyasalar, Noel tatili nedeni ile sakin bir seyirde ilerken, Asya piyasalarında ABD-Çin geriliminin risk iştahını düşürdüğü görüldü.

Asya borsalarında Omicron varyantına ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin, ABD ile artan tansiyon sonrası küresel pay piyasalarından negatif ayrıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖZLER ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNDE OLACAK

Gelecek hafta Asya'da gözler ABD ile Çin arasındaki gelişmelerle veri takvimine çevrildi.

ÇİN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Haftanın ilk gününde Çin Merkez Bankası (PBoC) da Nisan 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine giderek, politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını 5 baz puan azalttı ve yüzde 3,80'e çekti.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ SORUNU

ABD ile Çin arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda gerilimin tırmanması jeopolitik risk algısını artırdı.

YETKİLİLERE YAPTIRIM KARARLARI

Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle bölge yönetiminin iki yetkilisini yaptırım listesine almasına karşılık, Beyza Saray'a bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunun 4 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı.

JAPONYA MALİ DESTEKLERE DEVAM EDECEK

Japonya'da ise ülke merkez bankası başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun hedeflerin altında kalması nedeniyle güçlü parasal destekleri sabırla sürdüreceklerini söyledi.

JAPONYA'DA ENFLASYON ARTTI

Japonya'da açıklanan makro ekonomik verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,6 artarak beklentileri geride bıraktı.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,83 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

27 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya'da perakende satışlar, salı Japonya'da işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Japonya'da piyasalar cuma günü tatil nedeniyle kapalı olacak.