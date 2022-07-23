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Asya'da BoJ, faizi sabit bıraktı

Asya'da BoJ, faizi sabit bıraktı

Asya tarafında da pay piyasaları bu hafta alış bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmediğini açıkladı.