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- Asya'da BoJ, faizi sabit bıraktı
Asya'da BoJ, faizi sabit bıraktı
- 23.07.2022 - 14:59
Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınından sonra sarsıntı yaşadı. Ekonomisini düzeltmeye çalışan Japonya Merkez Bankası (BoJ) bu mez para politikasında değişikliğe gitmedi.
AA'nın haberine göre, BoJ, para politikasına ilişkin açıklamasında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, bu yılki büyüme tahminini ise düşürdü.
Ekonomi belirsiz, destek sürecek
Japonya ekonomisine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydedilen açıklamada, bankanın ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 2,3
Öte yandan, banka, şirketlerin fiyatlardaki baskıyı tüketici fiyatlarına yansıttığını kaydederek Japonya için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 2,3'e yükseltti.
Çin tarafında koronavirüs vakaları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.
Hafta içinde bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,4'e geriledi.
Aysa borsaları karışık seyirde
Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 3,81, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6,57 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.