Asya'da borsalar karışık seyretti

Asya borsalarında ABD pay piyasaları ve Omicron varyantına ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Çin'in salgın karşısındaki "sıfır tolerans" politikası risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. Çin'de, halen bazı şehirlerde devam eden kısıtlamaların süresinin uzatılması ve Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmasına neden oluyor.

ÇİNLİ EMLAK DEVLERİNİN YAKLAŞAN TAHVİL ÖDEMELERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kısa dönemli likidite miktarını düşürmesi ve sıkıntıda olan emlak sektörünün yaklaşan tahvil ödemeleri de özellikle Çin ve Hong Kong pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

Hafta içinde Dolar/Japon yeni paritesi 116,3'le son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, haftayı yüzde 0,4 artışla 115,56'dan tamamladı.

İMALAT SANAYİ PMI ARTTI

Asya'da açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi PMI Japonya'da 54,3'e ve Çin'de 50,9'a yükselerek beklentileri aştı.

ÇİN BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,66 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

10 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ile Çin'de ÜFE ve TÜFE, cuma günü ise Japonya'da ÜFE ve Çin'de dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Japonya'da piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.