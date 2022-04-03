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    Asya'da piyasalar karışık seyretti

    Çin'de artan koronavirüs vaka sayıları karşısında uygulanan kapanma tedbirlerine karşın düşen emtia fiyatları risk iştahını arttı.
    • AA
    • 03.04.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 09:38
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    Asya'da piyasalar karışık seyretti

    Japonya'da merkez bankasının müdahalesine karşın tahvil piyasasından çıkışlar pay piyasalarını da baskıladı.

    Çin artan koronavirüs vakaları sebebiyle bazı şehirlerde kısıtlamaları artırsa da, gayrimenkul gibi sıkıntılı sektörlere destek verilebileceğine ve yurt dışındaki Çinli şirketlerin denetlenmesini onaylayabileceğine ilişkin haber akışı risk iştahını besledi.

    Hafta içinde Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri oranlarını hedef seviyede tutmak için tahvil alımı gerçekleştirirken, ekonomi yönetimi, daha önce "yendeki zayıflık şirketlerimizin yararına" mesajı verse de paritenin Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmesi karşısında "kurdaki hareketleri yakından izliyoruz" açıklaması yaptı.

    DOLAR/YEN PARİTESİ YÜZDE 0,4 ARTTI

    Bu gelişmelerle, hafta içinde 125,1 dolar/yen paritesi bu seviyeden gelen satışlarla gerilese de haftayı yüzde 0,4 artışla 122,5 seviyesinden tamamladı.
    Hafta içinde bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da işsizlik yüzde 2,7'ye gerilerken, sanayi üretimi yüzde 0,1'le beklentilerin altında arttı.
    Çin'de ise imalat sanayi PMI 49,5'e düştü.

    Asya da piyasalar karışık seyretti #1

    JAPONYA ENDEKSİ GERİLEDİ

    Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,72 değer kaybederken, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 2,19, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,97 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

    ÇİN'DE HAFTANIN İLK İKİ GÜNÜ TATİL

    4 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Çin'de imalat sanayi PMI ve cuma Japonya'da dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Çin'de pay piyasaları pazartesi ve salı günü tatil nedeniyle kapalı olacak.


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