ATA Kurumsal Türkiye'nin kapısını yabancılara açıyor

Analistlerin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yılın Türkiye'ye sermaye yatırımı yapan yabancı yatırımcı sayısında pandemi öncesi verilere göre büyük artış yaşandı.

Toplam uluslararası yabancı sermaye yatırımı miktarı 12 milyar doların üzerinde. Bu rakam, yıllık yüzde 89 artışla 2022 yılı beklentilerinde büyük artışa neden oldu.

Gayrimenkul yatırımı ve sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı alan yatırımcıların en çok Birleşik Krallık ve ABD’den geldiği analiz verileri arasında. Almanya, Japonya ve Katar’dan gelen yabancı sermaye yatırımcılarının da Türkiye’ye vatandaşlık için başvuru sayılarında büyük artış yaşanıyor.

Ülkemizde yaşanan göçmen yatırımcıların 2022 yılında artmaya devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Yatırım Ofisi Başkanı’nın açıklamalarına göre, istihdam oluşturmak için uluslararası doğrudan yatırımları desteklemenin büyük faydası bulunuyor. Özellikle bilgi teknolojileri ve finansal sektörlerde yabancı sermaye yatırımcılarının büyük ilgisi olduğunu belirtebiliriz. Türkiye’nin vatandaşlık ve yatırım danışmanlığı firması Ata Kurumsal danışmanları, start up olarak başlayan ve 2022 yılında girişimlerini arttıran çok sayıda yatırımcı olduğunu belirtiyor.

Yabancı Yatırımcılar için Türkiye'deki Mevcut Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi

Türk ekonomisi, bir yanda Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyonla birlikte, diğer yanda genç, tüketici tüketen bir toplumla karmaşık bir gelişme yaşıyor. 2021'de Türk Lirası Euro karşısında yüzde 35’ten fazla, ABD doları karşısında yüzde 23’ten fazla değer kaybetti. Enflasyon oranı (tüketici fiyat endeksi), pandemiye rağmen yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kilit faiz oranı bir önceki yıla göre yükseltildi. Genel olarak Türkiye'nin önemli uluslararası pazarlarının istikrara kavuşması için küresel olarak daha fazla ciddi enfeksiyon dalgasının olmadığı varsayıldığında, 2022'deki vatandaşlık kazanmak için yabancı sermaye yatırımcılarının artmasının çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

2022’de Hangi Sektörler En Büyük Potansiyeli Sunuyor?

Türkiye, büyüyen bir ülke olarak yabancı yatırımcıları çekmeye devam ediyor ve farklı endüstriler ve kaynaklarla iyi bir konuma sahip. Büyük şirketlerin geçmişteki yatırım kararları, Türkiye'deki cazip yatırım ortamını teyit ediyor.

Motorlu taşıtlar, otomotiv parçaları ve makinelerinin öncü olduğu üretim ve imalat sektörü, ağırlıklı olarak yabancı üreticiler ve ortak girişimlerle büyük kapasitelere ve iyi deneyime sahiptir. Ayrıca, elektroteknik, ev eşyaları ve tüketim malları sektörleri, popüler ve karlı yatırımlar olarak değerlendirilmektedir.

Avantajlı coğrafi konumu ve iklimi nedeniyle, henüz büyük ölçüde keşfedilmemiş tarım ve çiftçilik ile tohum ve gübre teknolojisi, önemli bir yatırım potansiyeli sunmaktadır.

Enerji sektöründe Türkiye, özellikle yenilenebilir enerjiler alanında muazzam bir potansiyel sunuyor ve büyük bir büyüme pazarı olarak kabul ediliyor.

Demir-çelik endüstrisi, diğer hammadde ve minerallere ek olarak, gelişme ve genişleme için ek potansiyele sahiptir. Aynısı tekstil endüstrisi, makine mühendisliği, kimya ve hizmet sektörleri ve lojistik, tüm yüksek teknoloji sektörü, telekomünikasyon teknolojisi ve elektronik için de geçerlidir.

Sermaye Yatırımcıları Türkiye'deki Ticari Girişimleri Sırasında Zorluk Yaşıyor

Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancı göçmen yatırımcılar güvene dayalı ortaklıklar kurmak, yasal ve mali konularla yüzleşmek, siyasi belirsizlik ve bürokratik engeller sebebiyle zorluk yaşıyor. Bu sebeple planlanan bir yatırımdan önce uzman tavsiyesi her zaman daha mantıklı bir seçim haline geliyor.

Türkiye’nin yatırım danışmanlığı ofisi Ata Kurumsal, bu konuda yatırımcılarını doğru yönlendirerek en iyi yatırım avantajlarını sunarken aynı zamanda global bir ağ yaratıyor.

Ata Kurumsal Türkiye'deki Yatırımcılara Temkinli Olmalarını Tavsiye Ediyor

Türkiye pandemi yılı boyunca büyük ölçüde uyum sağlayabildiğini kanıtladı ve değişen ekonomik koşullara hızlı önlemler ve yeniden yapılanma ile yanıt verdi. Türk vatandaşlığı sağlayan gayrimenkul yatırımı ve sermaye yatırımı yatırımcılarına devlet desteği, özel sektöre önemli bir köprü desteği sağlamıştır. Dijitalleşmenin sürekli genişlemesi ve günlük profesyonel yaşama entegrasyonu da başarının önemli bir anahtarıdır.

Nitelikli ve rekabetçi işgücünün güçlü potansiyeli, iyi bir altyapı ve Avrupa ile Asya arasındaki merkezi konum, sürdürülebilir büyümenin faktörleri olmaya devam ediyor. Hükümetin, özellikle bölgesel üretim ve imalat sanayilerinin yanı sıra enerji ve çevre sektörlerinde (örneğin sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiler) yatırımları artırmaya odaklanması, daha fazla gelişme için iyi bir temele işaret ediyor.

Türkiye’nin Lider Yatırımcı Firması Ata Kurumsal Danışmanlık

Ata Kurumsal Danışmanlık A.Ş. uluslararası göç çalışmaları göçmen yatırımcılar ve göçmen topluluk arasındaki anlayışın geliştirilmesinde göçmen yatırımcıların haklarını koruyan kamu politikalarına adanmış bir düşünce kurumudur. Ata Kurumsal Danışmanlık A.Ş. 2002 yılında kurulmuş olup dünyanın her bir yanından müracaat eden göçmenlere meslek edinme, lojistik sunmaktadır. Ticaret, gıda, sağlık gibi birçok konuda yardımcı olan ATA kurumsal danışmanlık müşteri memnuniyeti öncülüğünde çalışmaktadır. 5 ayrı dilde hizmetiyle, 12.000’i aşkın oturma ve çalışma izniyle göçmen yatırımcılara önayak olmaktadır.

Ata Kurumsal yatırım danışmanlarının öngörülerine göre cesaret verici büyüme rakamları ve geleceğe yönelik olumlu tahminler, Türkiye'nin olumlu yönde gelişmeye devam edeceğini düşündürüyor. Türkiye, Doğu ve Batı arasında bir bağlantı olarak rekabetçi olmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyüyecek ve aynı zamanda enflasyonu sınırlayacaktır. Enflasyonu ve dolayısıyla döviz kuru dalgalanmalarını frenlemek, cari açığı yeniden dengelemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek artık önemli.

Krizin çeşitli deneyimleri nedeniyle, Türkiye krize ve buna bağlı olarak nüfusun harekete geçme ve uyum sağlama yeteneğine belirli bir dayanıklılığa sahiptir. Bu, diğer ülkelere göre önemli bir farktır.

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