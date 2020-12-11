Atık suları tekrar kullanıma sunacak proje geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kullanılan suları tekrar kullanmak için bir proje başlattı. Geniş kullanım alanı olan proje için uygulama eğitimleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile yılda 5 milyar 700 milyon metreküp arıtılmış su, tarım, peyzaj, sanayi gibi birçok çevresel konularda değerlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri ve Türkiye'nin ekonomik büyüme hızıyla paralel olarak su talebi de artıyor.

TARIMDAN DÖNEN SULAR SÜZGEÇTEN GEÇİRİLECEK

Bakanlık tarafından, Türkiye genelinde kentsel atık su arıtma tesislerinden çıkan ve tarımdan dönen suların gerekli ilave arıtma süreçlerinden geçirilerek, tekrar tarımda veya sanayi ile çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanım potansiyeli belirleniyor.

KULLANILMIŞ SULAR TEKRAR KULLANILACAK

Proje ile 25 havza için Yeniden Kullanılabilir Su Potansiyeli Raporu, Karakterizasyon Raporu ve Ön Fizibilite Raporları hazırlandı. Ayrıca yeniden kullanım rehber dokümanı hazırlanarak 3 pilot ilin atık su arıtma tesisinde geri kazanım uygulama projeleri tamamlandı.

28.9 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILMASI GEREKİYOR

Yapılan maliyet çalışmaları sonucunda, belirlenen yeniden kullanım önerilerinin hayata geçirilebilmesi için 28 milyar 900 milyon lira yatırım yapılması gerektiği belirlendi. Yapılacak yatırımların işletme maliyeti ise yılda 1 milyar 300 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar sonucunda yılda 5 milyar 700 milyon metreküp suyun yeniden kullanım imkanı oluşturulacak.

DEĞERLENDİRİLECEK ALANLAR

Tüm kullanılmış su kaynaklarının değerlendirilmesiyle yılda, 3 milyar 300 milyon metreküp suyun tarımsal sulama, 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada, 378 milyon metreküp suyun sanayide, 2 milyar metreküp suyun çevresel kullanımda, 57 milyon metreküp suyun yer altı su kaynaklarının beslenmesinde ve 34 milyon metreküp suyun ise içme suyu olarak dolaylı kullanımda değerlendirilmesi hedefleniyor.

SU KAYIPLARININ AZALTILMASI ÇALIŞMALARI

Bu yıl Türkiye genelinde yüzde 37 seviyesinde olan içme suyu şebekelerindeki su kaybı, büyükşehir ve il belediyelerinde 2023'e kadar yüzde 30, 2028'e kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyelerde 2023'e kadar yüzde 35, 2028'e kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirilecek.