Atık tahıl ve sular biyogübreye dönüştürülecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bir projenin atık tahıl ve sularda yetiştirilen mikroalglerden elde edilen hayvan yemi ve gübrenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini yönetiyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 6 ülkeden 6 üniversitenin ortaklaşa hazırladığı "Algaebrew” projesi kapsamında, atık tahıl ve sularda yetiştirilen mikroalglerden elde edilen hayvan yemi ve gübrenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi kısmını yürütecek.

ÜNİVERSİTELERİN ORTAK PROJELERİNDEN BİYOGÜBRE YETİŞTİRİLİYOR

Projenin yürütücülüğünü İrlanda’nın en büyük üniversitelerinden biri olan University College Dublin yaparken 4 Avrupa Birliği (İrlanda, Belçika, İtalya, Romanya) ve 3 ilişkili ülkede (Fas, Türkiye ve Birleşik Krallık) olmak üzere 7 üniversite, bir bira üreticisi ve hayvan yemi üreticisi tarafından üstlenilecek. Türkiye'den sadece BŞEÜ'nün ortak olarak yer aldığı projenin yürütücülüğü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen tarafından yapıyor.

"HAYVAN YEMİ VE GÜBRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Bira fabrikası atık suyunu ve kullanılmış tahılı yem endüstrisi için yüksek değerli EPA'ya yükseltmek için ölçeklenebilir süreçler geliştirmeyi amaçlayan projenin yürütücüsü Dr. Burçin Atılgan Türkmen, "Üniversitemiz adına projenin atık tahıl ve atık sularda yetiştirilen mikroalglerden elde edilen hayvan yemi ve gübrenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi kısmını yürüteceğiz. Mikroalglerden elde edilen ürünlerin beşikten mezara tüm yaşam döngüsü basamakları için modelleme yapılacak ve belirlenen enerji, su, hammadde kullanımı ile emisyonların potansiyel etkilerini değerlendireceğiz." dedi.