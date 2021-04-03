Tavukların atıklarını değerlendirmek için yola çıkan, Erciyes Üniversitesi elde ettiği ürünü ses yalıtımı için kullanırken aynı zamanda ısı yalıtımdan tekstile kadar çalışma alanını genişletiyor.

Levhanın mevcutta bulunan ürünlerden daha ekonomik olduğunu kaydeden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazim Paşayev, “Sadece inşaat sektörüne değil, biz bunu ev tekstilinde, giysilerde, mobilyada, araçlarda, tren vagonlarında ve uçaklarda da kullanabiliriz.” dedi.

Günümüzde önemli kısmı atık madde olarak görülen tavuk tüyü, ERÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazim Paşayev’in girişimleri sonucu atık madde olmaktan kurtuldu.

“ÖNCE MEKANİK İŞLEM YAPARAK LİF VE SAP KISIMLARINI AYIRDIK”

Paşayev, “8 senedir tavuk tüyünün üzerinde çalışmaya başladık. Her şey atık bir malzeme olan tavuk tüyünden bir şeyler geliştirme isteğinden başladı. Biz bu amaçla tüylerin üzerinde mekanik işlem yaparak lif ve sap kısımlarını ayırdık. Sonrasında da bu materyallerden bir şey üretmek istedik. Burada da ilk aklımıza gelen şeylerden birisi bu malzemelerden ses yalıtım malzemesi üretmek oldu. Sonrasında bir TÜBİTAK projesi yazdık ve kazandık. Bu proje kapsamında çeşitli malzemeler geliştirdik. Proje kapandı; ama bizim çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu projeden sonra ses yalıtımı ile daha yeni malzemeler geliştirmiş olduk. Bu malzemeler ile iki patent başvurusu yaptık.” dedi.

Atık tavuk tüyleri, ses yalıtım levhasına dönüşüyor VİDEO

DAHA UCUZ VE PARAMETRELERİ DAHA YÜKSEK

Tavuk tüyünün istenilen alana uygunlaştırılmasının mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nazim Paşayev, “Biz her şeyden önce atık bir maddeyi kullanarak onu değerlendirmiş oluyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz ses yalıtım levhaları mevcut ses ve ısı yalıtım malzemelerine göre çok daha düşük maliyetle üretiliyor. Parametreleri ise mevcut malzemelere göre daha yüksektir. Kullanım açısından geniş bir alana sahiptir. Sadece inşaat sektörüne değil, biz bunu ev tekstilinde, giysilerde, inşaatta, mobilyada, araçlarda, tren vagonlarında ve uçaklarda da kullanabiliriz. İstenilen alana uygunlaştırılması mümkündür. Biz tavuk tüylerinden kağıt üretimi üzerinde de çalışıyoruz, filtreler üzerinde çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Tüylerden elde edilen materyallerden biyolojik olarak bozunabilir kompozit yapılar üretmekteyiz. Böylece tüylerin kullanım alanı gittikçe genişlemektedir.





HER SENE 40 BİN TON TAVUK TÜYÜ

Türkiye'de her sene 40 bin ton tavuk tüyü ortaya çıkmaktadır ve bunların işlenmesi bize her sene özellikleri kaz tüyünün nerede ise aynısı olan 20 bin ton yüksek kaliteli tüy lifi verecektir. Bu da sanayimizin kuş tüyüne olan yurt dışı bağımlılığını düşürmeye imkan sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.