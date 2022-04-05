Atın fiyatlarında son durum, 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

Güncel rakamlara göre altının onsu 1.926 dolarda. Serbest piyasada ise altının gramı 911 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılacağı ve Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz artırımları gerçekleştireceği yönünde beklentilerden destek bulan doların kazanım elde etmesiyle geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1,929.60 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri 1,933.60 dolarda yatay seyretti.

Haber yayına hazırlanıyorken altının onsu 1.926 dolarda seyrediyor.





SERBEST PİYASADA ALTIN DURUMU

Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları söyle:

Gram altın: 911 lira

Çeyrek altın: 1.506 lira

Yarım altın: 3 bin 013 lira

Tam altın: 6 bin 26 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 137 lira