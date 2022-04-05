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    Atın fiyatlarında son durum, 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

    Güncel rakamlara göre altının onsu 1.926 dolarda. Serbest piyasada ise altının gramı 911 liradan işlem görüyor.
    • REUTERS
    • 05.04.2022 - 11:11
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    Atın fiyatlarında son durum, 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

    Altın fiyatları, Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılacağı ve Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz artırımları gerçekleştireceği yönünde beklentilerden destek bulan doların kazanım elde etmesiyle geriledi.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1,929.60 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri 1,933.60 dolarda yatay seyretti.

    Haber yayına hazırlanıyorken altının onsu 1.926 dolarda seyrediyor.

    Atın fiyatlarında son durum, 25 Nisan 2022 güncel altın fiyatları #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN DURUMU

    Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları söyle:

    Gram altın: 911 lira

    Çeyrek altın: 1.506 lira

    Yarım altın: 3 bin 013 lira

    Tam altın: 6 bin 26 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 137 lira


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