ATO Başkanı Gürsel Baran: Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin Dolardaki artış, aynı oranda fiyat artışına neden olmadığı halde, Dolar/TL'deki artışların bahane göstererek zam yapanların arttığı gözleniyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran bu artışlara tepki gösteren bir açıklama yaptı.

AA

Son günlerde döviz kurlarında artış yaşanıyor ve bu da ürünlerin fiyatlarına yansıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, piyasada bazı ham madde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını gördüklerini belirtti ve tepki gösterdi.

Baran, yaptığı açıklamayla KOBİ'lerin yaşadıkları zorluklara değinerek, dövizdeki artışın fırsatçılığa ve zam vurgunculuğuna çevrilmemesini talep etti.

Reel sektör olumsuz etkileniyor

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışı fırsata çevirerek, ürün fiyatlarına kur artışının çok daha üzerinde zam yapan vurguncular olduğunu ve bu durumun reel sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapılıyor

Piyasada bazı ham madde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını gördüklerine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

Özellikle ham madde fiyatlarına yapılan zamlar, üretimi, ekonomimizin bel kemiği durumundaki KOBİ'lerimizi olumsuz etkiliyor. Tüm dünya ile ülkemizi de etkileyen pandemi, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış, tedarikte yaşanan sıkıntılar ve ardından Kahramanmaraş depremleri nedeniyle zor bir dönemden geçtik. Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Oysa özellikle ham madde fiyatlarına dövizdeki artışın çok daha üzerinde zam yapılması hem üretimimizi, ticaretimizi, ihracatımızı olumsuz etkileyecek hem de enflasyonu tetikleyecektir.

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