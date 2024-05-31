ATO: Türkiye, aynı ligdeki diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor İş dünyası ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran büyüme verisini olumlu bulduklarını belirtti.

AA

İş dünyası temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da ilk çeyrekteki yüzde 5,7'lik büyümeyi olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Ekonominin üst üste 15 çeyrektir büyümesinin gelecek dönem için kendilerini motive ettiğinin altını çizen Baran, şu değerlendirmede bulundu:

Bu performansımızı önde gelen büyük ekonomilerin daralma ve durgunluk sonrası zayıf oranlarda büyümeleriyle birlikte değerlendirmenin daha anlamlı olacağına inanıyorum. Pek çok ülke beklentilerin altında büyüme gerçekleştirirken, Türkiye, şu an aynı ligde yer aldığı diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor.

"Büyüme ilave istihdam ve düşen işsizlik oranlarıyla destekleniyor"

Büyümenin ilave istihdam ve düşen işsizlik oranlarıyla desteklenmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Baran, şunları kaydetti:

Kalıcı refahın sağlanabilmesi ve gelirin daha adil bir şekilde geniş tabana yayılabilmesi için enflasyona karşı verilen mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Fiyat algısındaki bozulmaları ne kadar kısa sürede düzeltebilirsek, iç talebin dengeli bir şekilde büyümesi o kadar hızlı gerçekleşir. Dış ticaret tarafında gördüğümüz olumlu tablonun da devam etmesini arzuluyoruz. sergileyerek, tüm ekonomik göstergelerde gözle görülür ve hissedilir iyileştirmeler yaşayacağımıza inanıyoruz.

Destekler

Bunun için katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesini, cari açığı düşürmeye yönelik politikaların uygulanmaya devam etmesini kararlı bir şekilde destekliyoruz. Oda olarak, 2024'ün kalanında da güçlü bir performans sergileyerek, tüm ekonomik göstergelerde gözle görülür ve hissedilir iyileştirmeler yaşayacağımıza inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)