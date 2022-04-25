Atom 40 milimetre yüksek hızlı akıllı mühimmat sahada

Savunma sanayisine hizmet veren iki milli kuruluşun güçlerini birleştirerek ortaya çıkarttığı Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmatın göreve hazır olduğu belirtildi.

Türk savunma sanayi dışa bağımlılık zincirini kırdı, yeni birçok askeri cihaz üretti ve bunları yurt içi savunmasına kazandırdığı gibi bir de ihracatını yaparak ekonomide önemli bir girdi elde edilmesini sağladı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen Atom 40, siper arkasında saklanmış terörist grupların ve bina içine gizlenmiş keskin nişancıların sonunu getirecek.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) öz kaynaklarıyla geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, göreve hazır hale getirildi.

Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden

Farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verebilen Atom, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak.

Namludan çıktıktan sonra havada paralanacağı zamanı programlanıyor

40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada paralanacağı zamana programlanabiliyor. Böylece mühimmata nerede patlayacağı bilgisi namludan çıkarken yükleniyor.

Hedefe vardığında şarapnel etkisi yaratıyor

Mühimmat hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteren bir yapıya sahip.

Mini İHA’ları imha gücüne sahip

Atom, farklı platformlarla görev yapıp, ASELSAN Şahin Silah Sistemi ile terörist gruplarca sıklıkla kullanılan mini İHA’ları imha edebiliyor.

Birlikte kullanılacak sistemler

Mühimmat, kara hedeflerine karşı da ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve üç ayak sehpa üzeri ASELSAN Atom Atış Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılıyor.

Siper arkasında saklanmış, bina içine gizlenmiş terörist için

AA'nın haberine göre 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın birliklerde kullanılmaya başlanmasıyla özellikle siper arkasında saklanmış terörist gruplar, bina içine gizlenmiş keskin nişancılar artık tehdit olmaktan çıkacak.