E-Ticaret ekosistemine katkı verenler ödül aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte e-ticaretin etki alanı da genişliyor. Türkiye’deki e-ticaret uygulamaları, dünyadaki gelişmelerle paralel bir şekilde ilerlerken hem işleyiş hem de tüketiciyi koruyan düzenlemeler açısından kendini sürekli yenilemeye odaklanıyor.

Bu aşamada düzenlenen E-Ticaret Haftası'nda da alana hizmet veren kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen törende, e-ticaret ekosistemine yönelik gönüllü çalışmaları ve e-ticaret hukuku alanındaki projeleri nedeniyle Av. Atakan Karataş, “E-Ticaret Ekosistemine Fayda Ödülü” ile onurlandırıldı.

Ödül, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından takdim edildi.

TÜRKİYE E-TİCARET HAFTASI’NDA EKOSİSTEME KATKI ÇALIŞMALARI ÖNE ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye E-Ticaret Haftası, e-ticaret ekosisteminin farklı bileşenlerini bir araya getiren oturum ve etkinliklere sahne oldu.

Hafta kapsamında; tüketici hakları, veri güvenliği, KOBİ’lerin dijitalleşmesi, e-ihracat ve uluslararası regülasyonlara uyum gibi başlıklar ele alındı.

Programın sonunda düzenlenen ödül töreninde ise, e-ticaret alanına gönüllü katkı sunan kişi ve projeler değerlendirilerek, E-Ticaret Ekosistemine Fayda Ödülü dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Karataş’ın çalışmaları arasında, Eticarethukuku.net üzerinden e-ticaret hukuku alanında hazırladığı içerikler ve özellikle KYL (Know Your Legality) projesi öne çıkıyor.

TÜKETİCİYİ KORULAN PLATFORM

KYL (Know Your Legality), e-ticaret faaliyetinde bulunan girişim ve işletmelerin, kendi süreçlerine ilişkin temel hukuki uyum alanlarını kendi kendilerine tarayabildikleri dijital bir araç olarak konumlanıyor.

Platform; soru setleri, kontrol listeleri ve yönlendirici içerikler aracılığıyla, işletmelerin e-ticaret hukuku, tüketici mevzuatı ve veri koruma gibi alanlarda hangi başlıklara dikkat etmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyor. Bu yapı sayesinde, çok sayıda işletme ücretsiz ve erişilebilir bir formatta kendi durumunu gözden geçirebiliyor.

E-TİCARET HUKUKU ALANINDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR VE DİJİTAL ARAÇLAR

Atakan Karataş, e-ticaret hukuku alanında 100’ün üzerinde gönüllü konferans, yayın ve çalışma ile girişimcilere, KOBİ’lere ve sektöre açık bilgi paylaşımı yaptı.

Bu çalışmaların yanında;

• Legalitify, Lexport.io, Lexstart.com, Lexprotect & Prscore, Lexzero,

• KYL (Know Your Legality),

• Co2Legal, Legaliz.ai ve Legalitycheck.com

gibi projelerle; e-ticaret, veri koruma, sözleşme süreçleri, marka ve içerik koruması, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ kaynaklı hukuki riskler gibi alanlarda dijital araçlar geliştirdi.

Bu araçlar, büyük ölçüde ücretsiz veya düşük bariyerli erişim modeli ile kullanıma sunularak, e-ticaret ekosistemindeki çok sayıda girişimci ve işletmenin kendi süreçlerini gözden geçirmesine imkan veriyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA BİLGİ PAYLAŞIMI

Av. Atakan Karataş; hukuk, teknoloji ve girişimcilik alanlarının kesişiminde çalışan, JCI tarafından 2024’te “Türkiye’nin En Başarılı On Genci”, 2025’te ise TOYP kapsamında “Dünyanın En Başarılı 10 Gencinden biri” arasında gösterilen girişimci ve hukukçu olarak ön plana çıkarken, Legalitify, Lexport.io, Lexstart.com, Lexprotect & Prscore, Lexzero, KYL (Know Your Legality), Co2Legal, Legaliz.ai ve Legalitycheck.com gibi projelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Amcham, Chatham House ve Horasis ile yürüttüğü çalışmalar ve TİM, DEİK, TÜBİTAK, BTK, İSO ile düzenlenen etkinliklerde yaptığı konuşmalarla tanınıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nde bilişim hukuku temelinde e-ticaret ve kişisel veriler üzerine yüksek lisans çalışması bulunan Karataş, bugüne kadar 12 ülkede 200’ün üzerinde konferansta girişimcilik, e-ticaret hukuku ve dijital dönüşüm konularında sunum yaptı.