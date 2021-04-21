Av yasağının başlaması Mersin'de balık fiyatlarını etkilemedi

Türkiye genelinde 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan’da av yasağı başladı. Balık fiyatlarının yükselmesi beklenirken, şimdilik fiyatlar av zamanındaki ile aynı seyrediyor.

15 Nisan itibarıyla trolle balık avcılığının yasaklandı. 15 Nisan’da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor.

Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmazken, bazı balık türlerinin fiyatlarında indirimler yaşandı.

"12 MİLİN DIŞINDA AVCILIK HALEN SÜRÜYOR"

Akdeniz’de 15 Temmuz’a kadar 12 milden sonra yani uluslararası sularda avcılığın devam ettiğini kaydeden Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, “Şu anda büyük teknelerimiz 12 milin dışında avlanma yaparak, balık getiriyorlar. Oradan da çeşitli balıklarımız geliyor. Mezgit, barbun, çupra, levrek, sardalye, karides, kalamar gibi balıklarımız geliyor. Yasak olmasından dolayı çeşitlerde biraz azalma oldu ama yine de günlük, taze balıklarımız geliyor. Özellikle yılın 12 ayı bulunan sardalya omega 3 açısından çok faydalı. Norveç somunundan daha iyi bir balık.

ŞİMDİ SARDALYA ZAMANI

Halkımızı bu aylarda özellikle sardalya yemeye çağırıyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Halkımızın bu dönemde balığa rağbeti son derece iyi. Biz de bu konudan memnunuz. Balık tüketimini artırmamız lazım.” diye konuştu.

"BAZI BALIK FİYATLARINDA BİR AY ÖNCESİNE GÖRE DÜŞMELER OLDU"

Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, “Şu an fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Hatta bazı balık fiyatları bir ay öncesine göre düşmeler bile oldu. Sardalye normalde 20-25 lira civarındaydı şu an 10-15 lira arasında, istavrit 10-15 lira, kefal 15-20 lira arasında satılıyor. Çupra-levrek fiyatları düştü. Normalde 40 liranın altında yoktu ama şu anda 30-35 lira arasında. Fiyatlarımız çok uygun.

FİYATLAR RAMAZAN NEDENİ İLE DÜŞTÜ

Özellikle Ramazan ayı dolayısıyla fiyatlarımızı düşürdük. Halkımız bu dönemde balık yesin, pandemi döneminde vücut dirençlerini artırsınlar.” şeklinde konuştu.