AVM perakende ciro endeksi temmuzda yüzde 80,5 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 80,5 artarak 527 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin temmuz ayı sonuçları "yüzde 80,5 artarak 547 puana yükseldi" şeklinde açıklandı.

TÜRKİYE GENELİNDE KİRALANABİLİR ALAN VERİMLİLİĞİ 2 BİN 85 LİRA OLDU

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar temmuz döneminde İstanbul’da 2 bin 447 lira, Anadolu’da 1.844 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 2 bin 85 lira oldu.

EN ÇOK YİYECEK-İÇECEK KATEGORİSİ ARTTI

Geçen yılın temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 119,2, giyim kategorisinde yüzde 95,8, ayakkabı kategorisinde 90,2, diğer kategorisinde yüzde 64,3, hipermarket kategorisinde yüzde 60,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 41 artış yaşandı.

Temmuz ayında, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 36, ayakkabı kategorisinde yüzde 24,8, giyim kategorisinde 24,2, hipermarket kategorisinde yüzde 19,7, diğer kategorisinde yüzde 15,2 ve teknoloji kategorisinde yüzde 6,8 artış oldu.

"ZİYARET SAYISI ENDEKSİ YÜZDE 35,6 ARTTI"

Ziyaret sayısı endeksi, temmuzda, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35,6’lık artışla 80 puana yükseldi. Aylık bazda ise endeks, yüzde 31,1 artış gösterdi.