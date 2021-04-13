AVM'deki kiracılar kira indirimlerinde standart istiyor

Pandemiden en çok etkilenen perakende sektöründe markalar, farklı kira uygulamaları ve AVM aidatlarından şikayet ediyor.

Mağaza kiralarında her AVM’nin farklı kira indirimi ve ortak alan giderleri olarak alınan aidatlar birçok firmayı zora sokuyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçen yıl kapalı kalınan dönemde yatırımcıların önemli bir kısmının kira almadıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl mayıs sonuna geldiğimizde Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin tamamı kapalı kalınan sürede kira almadılar. Haziran ayı ile beraber yeniden açılan AVM’lerin uyguladığı politikalar farklılaştı. Çünkü AVM’ler yapılan ciroya göre birtakım indirimler yaptı. Bu indirimlerde sektöre nefes aldırdı. Ancak herhangi bir standardı yoktu, birtakım haksızlıklar oluştu. Bu duruma çözüm olarak gerek cadde mağazaları gerekse alışveriş merkezleri konusunda pandeminin ilk döneminden itibaren çalışmalar yürüttük. Özellikle cadde mağazaların kiralarına üst sınır getirilerek yüzde 50 olarak alınsın demiştik. Geri kalan yüzde 50’lik kısmını ise mülk sahibinin veya AVM yatırımcısının sonraki yıllarda gelir vergisinden mahsup edilmesini söylemiştik." ifadelerini kullandı.

"PERAKENDE CİROLARI YÜZDE 40 ARTTI"

Cumartesi günlerinin açılmasıyla cirolarının ciddi oranda etkilendiğini belirten Öncel, "Yapmış olduğumuz anketlerde perakende ciroları bir önceki aya göre yüzde 30 ila 40 artış gözlemlendi. Cumartesi ve pazar günlerinin kapalı olduğu şu dönemde, kiralamalar konusunda kesinlikle bir yasal düzenleme getirilmesi gerekir. Kazan kazan dediğimiz ciro kirası uygulaması yıllardır yapılıyor. Pek çok AVM ve markalarda yapılan bir uygulama, birçok mağaza bunu uyguluyor." şeklinde konuştu.

ORTAK ALAN İŞLETME GİDERLERİ DE ÖNEMLİ

Perakendecinin gündemindeki en önemli sorunlardan bir tanesinin ortak alan işletme giderleri olduğuna dikkat çeken Öncel, sözlerini şöyle tamamladı: "Alışveriş merkezlerindeki bu aidatların kesinlikle bir düzenlemeye girmesi gerekiyor.

AVM’LERDE KİRACI, GİDERLERİN DETAYINI GÖREMİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın bir düzenlemesi var ancak AVM’ler kat mülkiyet kanununa tabi olmadığı için kiracının detaylı denetime kapalıdır. Yapılan harcamaların detaylarını kiracılar göremiyorlar. Mağazalar ayın 10 günü kapalı olmasına rağmen, mağazalara ayın 30 günü açıkmışçasına genel gider aidatı çıkabiliyor. Biz bunun kiraya dahil edilmesini ve tamamen yönetiminin de alışveriş merkezleri tarafından yapılmasını talep ediyoruz."