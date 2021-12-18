AVM'ler 2022'den daha yüksek ciro bekliyor

Koronavirüs salgınından etkilenen AVM'ler 2022 yılında cirolarını yüzde 30 oranında arttırmayı hedefliyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 2022’yi ciro ve ziyaret sayılarında ortalama yüzde 30’luk bir büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini aktardı.

"AVM'LER ZİYARETÇİ SAYILARINI ARTIRMAYA ODAKLANDI"

Kısıtlamaların özellikle yılın ilk yarısında büyük ölçüde devam ettiğini, ancak yaz aylarından itibaren normalleşme ve aşılama hızının yaygınlaşmasıyla birlikte alışveriş merkezlerinin de yeniden sosyal hayatın önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Altaş, bu süreçte salgın sonrası ana odak noktalarının müşteri ve ziyaret sayılarını nasıl arttıracakları olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA İNSAN ALIŞVERİŞ İÇİN GELİYOR

Hüseyin Altaş, salgın öncesinde Türkiye ve özellikle belli şehirlerin alışveriş turizminin merkezi haline gelmeye başladığını, alışveriş merkezleri ve perakende sektörünün yıllardır yaptıkları yatırımlar ve tanıtımlarla Türkiye’nin alışveriş turizmi için cazip hale gelmesinde büyük katkı sağladığını söyledi.

İnsanların rahatça alışverişlerini yapabilecekleri, mimari olarak son derece başarılı, ödüllü AVM’lerin ve ziyaretçilerine kaliteli ürünler sunan perakende markalarının alışveriş turizmiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu vurgulayan Altaş, “Salgın dönemiyle birlikte yavaşlayan turist etkisinin yaz aylarından itibaren yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Döviz piyasasındaki hızlı dalgalanmaların da etkisiyle Türkiye’ye daha fazla insan alışveriş için gelmeye başladı.” diye konuştu.

445 AVM, 14 MİLYON METREKAREDE HİZMET VERİYOR

Dolaylı olarak 3 milyon insanın hayatına değen bir sektör olduklarını anlatan Altaş, bugün Türkiye genelindeki 445 AVM ve 13,7 milyon metrekarenin üzerindeki kiralanabilir alanla ziyaretçilere hizmet verdiklerini bildirdi.

Altaş, 2021 yılında 4 yeni alışveriş merkezinin açıldığını ifade ederek, “2022 yılında da proje ve finansman modeli tamamlanmış ve inşaatı devam eden 3-4 yeni alışveriş merkezinin açılacağını tahmin ediyoruz. İstanbul, Antalya, Adana ve İzmir gibi şehirlerimizde devam eden projeler var. Yeni alışveriş merkezi yatırımlarının yavaşladığı, pazarın belli bir doygunluğa ulaştığı birkaç yıldır dile getirdiğimiz bir unsur. Yeni alışveriş merkezi açılış sayısı da bu doğrultuda geçmiş yıllara oranla daha az olacaktır.” diye konuştu.