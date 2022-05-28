Avokado Antalya'nın üçüncü meyvesi olmaya aday

Avokado meyve olarak da diğer pek çok yararları ile birlikte giderek daha çok talep görüyor. bu nedenle de ekilen alanların artırılması hedefleniyor.

Avokadoya tropikal bir bitki olduğu için hava sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerde ve seralarda yetiştiriliyor. Antalya da bu meyvenin en fazla üretildiği ilimiz konumunda.

Türkiye'nin 9 bin ton olan avokado üretiminin 7 bin tonu Antalya'da yapılıyor. kentte uzmanlar, Akdeniz bölgesinde domates ve biberden sonra avokadonun üçüncü sıraya yerleşmesini hedefliyor.

Talep arttı, üretim alanı genişledi

Anavatanı Meksika olan avokadoya yurt içinden ve dışından talep artınca meyvenin Antalya'daki üretim alanı da genişledi.

Antalya'da 30'un üzerinde tropikal meyve yetişiyor

Yaş sebze, meyve üretiminde söz sahibi olan Antalya'da ürün çeşitliliği her geçen yıl artıyor. Mangodan ananasa, papayadan kamkata, ejder meyvesinden passifloraya kadar 30'un üzerinde tropikal meyvenin de yetiştirildiği kentte, avokado üretimi son yıllarda ciddi miktarda artış gösterdi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Türkiye'de avokado yetiştiriciliğine ilk olarak Alanya, Gazipaşa ve Anamur bölgesinde başlandığını söyledi.

"5 yılda avokado üretimi 3 kattan fazla arttı"

Karaca, Antalya'daki üretim alanının da 21 bin dekara çıktığını ifade ederek, "Kentte son 5 yılda avokado üretimi 3 kattan fazla arttı. Meyve vermeyen bahçelerde çok fazla avokado fidanı toprakla buluştu. Önümüzdeki yıllarda da üretimin artacağını gözlemlemekteyiz. Şu anda 2 bin 100 çiftçimiz ekonomik anlamda avokado üretimi yapıyor. Ülkemizde yaklaşık 9 bin ton avokado üretimi var ve bunun 7 bin tonu Antalya'da yetiştiriliyor. İhracatı da yapılıyor ama aynı zamanda ithalatı da yapılan bir meyve.

İhracat potansiyeli artacak

Bu açıdan önceliğimiz kendi ihtiyacımızı karşılamak. İhracatı az olsa da önümüzdeki yıllarda üretimin hızla artmasıyla avokado önemli bir ihracat ürünümüz olacak." dedi.

" Avokado üretiminin 30 bin tonlara ulaşabilir"

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram da 7-8 yıl sonra Türkiye'de avokado üretiminin 30 bin tonlara ulaşabileceğini ifade ediyor.

"Avokado dondurması" coğrafi işaret olarak tescil ettirilecek

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin kurucusu Tahir Kısaarslan da avokadoda alternatif tüketim üzerine çalışmalar yaptıklarını, bunlardan birinin de dondurma olduğunu belirtti. Avokado dondurmasının tüketiciler tarafından beğenildiğini dile getiren Kısaarslan, dondurmayı coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.