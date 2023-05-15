Avrasya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye teklif Türkiye bankacılık sektörü geldiği noktada diğer uluslararası yapılardan ilgi görüyor.

AA

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Kazakistan’ın Almatı şehrinde Avrasya Kalkınma Bankasının ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansı'nın “Global İletişim Ortağı” olduğu Asya ve Pasifik Bölgesi'nin Kalkınma Kurumları Birliği'nin (ADFIAP) 46. Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Podguzov, bu aşamada bankaya üye ülkeler arasında Türkiye’yi de görmek istediklerini bildirdi.

Türkiye’nin Avrasya ekonomisinde ve jeopolitiğinde çok önemli rol oynadığına işaret eden Podguzov, bu talebini şöyle gündeme getirdi.

Şu anda bu konuda somut müzakereler yürütmezsek de potansiyel olarak Türkiye'nin Avrasya Kalkınma Bankası’na katılmasıyla ilgileniyoruz. Kazakistan’ın Türkiye ile keza Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak bankamızın Türkiye ile işbirliğini önemsiyoruz.

"Afet bölgesine 1 milyon dolar değerinde yardım"

Bunun yanı sıra Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra afet bölgesine 1 milyon dolar değerinde yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

2006’da kuruldu

Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006’da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu.