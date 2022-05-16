Avrupa Birliği mart ayı ticaret açığı: 27,7 milyar euro

ABD ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ihracat ve ithalat bilgileri yayınlandı. Her iki topluluğun da en fazla ithalat dış ticaret yaptığı ülkeler arasında Türkiye ön planda.

Enerji fiyatların ticareti çok etkilediği bir döneme yaşayan Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), yayınladığı Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı verilerine göre, AB, mart ayında toplam 27,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

AB'nin ihracatı yüzde 12,8 arttı

AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 220,5 milyar euroya, ithalatı da yüzde 40,4 yükselerek 248,2 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı 27,7 milyar euro oldu.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45,4 milyar euro ile ABD, 29,1 milyar euro ile Birleşik Krallık, 21,1 milyar euro ile Çin, 17 milyar euro ile İsviçre ve 8,4 milyar euro ile Türkiye oldu.





Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, 16,4 milyar euro oldu

AA'nın haberine göre, Euro Bölgesi'nde ihracat, martta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14 yükselişle 250,1 milyar euro, ithalat da yüzde 35,4 artışla 266,5 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, martta 16,4 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 52,5 milyar euro ile Çin, 28 milyar euro ile ABD, 23,4 milyar euro ile Rusya, 18,5 milyar euro ile Birleşik Krallık, 14,1 milyar euro ile İsviçre, 11,8 milyar euro ile Norveç ve 8,2 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.