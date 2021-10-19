Çin, hediyelik eşya siparişlerine yetişemeyince, Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye yöneldi.

Türkiye'd yıla hızlı bir giriş yapan züccaciye sektöründe hediyelik eşya stokları tükenirken, gelecek yılın siparişleri bile alındı.

Züccaciye sektörü Avrupa ülkelerine mal yetiştirebilmek için yoğun mesai harcamaya başladı.

ÇİN, SİPARİŞLERE YETİŞEMEYİNCE TÜRKİYE'YE YÖNELDİLER

Hediyelik eşya, ucuz iş gücü ve düşük maliyet nedeniyle Çin’den satın alınıyordu. Fakat son zamanlarda Çin siparişlere yetişememeye başlayınca Avrupa ülkeleri de Türkiye’ye yöneldi. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, pandemi döneminde küresel pazarın yeniden şekillendiğini belirtti.

Avrupa Birliği ülkeleri, züccaciyede Çin'den Türkiye'ye yöneldi - Video

GELECEK YIL DA YÜKSEK SİPARİŞ BEKLENİYOR

Züccaciye sektörünün canlanması ekonomiyi de pozitif etkiledi. Türkiye'nin gelecek yıl da yüksek sipariş alacağı öngörülüyor.

500'DEN FAZLA FİRMA FUARDA

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, global anlamda sektörün en büyük etkinlikleri arasında yer alan 31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Züccaciye sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren, inovatif yeniliklerin, en son tasarımların ve trend koleksiyonların sergilendiği fuarda, 500'den fazla firma yer aldı.

2021 İHARACAT BEKLENTİSİ 6 MİLYAR DOLAR

Açılış töreninde konuşan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, sektörün bu yıl ihracattaki gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, 2021 ihracat beklentilerinin 6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Züccaciyenin, en çok dış ticaret fazlası veren sektörler arasında 5. sırada yer aldığını kaydeden Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörümüz, 2021'in 7 ayında 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu rakam 2021'de 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceğimiz anlamına geliyor. Dünyada züccaciye ithalatı yapan ülkelere baktığımızda ilk 7 sırada ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Kanada geliyor. Bu ülkelerin Türkiye'den yaptıkları ihracat ise sadece yüzde 3 civarında. Bizim fuarlar ve B2B'ler aracılığıyla bu payı daha da artırmamız gerekiyor."





İHRACATIN YÜZDE 60'I AVRUPA'YA HEDEFLENİYOR

Öksüz, ihracatın yüzde 51'ini Avrupa'ya gerçekleştirdiklerini, 2021 sonunda ise bu oranı yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Fuardan 1 milyar doların üzerinde ciro bekleniyor.

"TÜRKİYE, SON AYLARDA İHRACAT REKORU KIRDI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye'nin son aylarda ihracat rekoru kırdığını, züccaciye ihracatında da gidişatın çok iyi olduğunu anlattı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de ihracatı artırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Açıklamada verilen bilgiye göre, fuara katılımcı firma sayısı 2019'a göre yüzde 24 artarak 500'ün üzerine çıktı.

Fuara katılan bileşenleri arasında plastik, ağaç, porselen, çini, seramik, cam, metal sofra ve mutfak eşyalarından elektrikli ev aletleri, hediyelik ve dekoratif eşya ile endüstriyel mutfak eşyaları sektörleri bulunuyor.