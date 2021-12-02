Avrupa Birliği'nde 5 banka uluslararası döviz piyasalarında kartel oluşturdu

AB, 5 bankanın uluslararası döviz piyasasında spot işlemlerde kartel oluşturduğunu bildirerek soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB), UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının uluslararası döviz piyasasında spot işlemlerde kartel oluşturduğunu bildirdi.

Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse'e 344.4 milyon euro para cezası verildi, karteli ifşa eden UBS cezadan muaf tutuldu

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, döviz piyasasında spot işlemlere yönelik kartel soruşturmalarının tamamlandığını açıkladı.

BİRÇOK PARA BİRİMİNDE KARTEL OLUŞTURULDU

Açıklamada; UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının 2007-2013 yılları arasında euro, İngiliz sterlini, Japon yeni, İsviçre frangı, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya doları ile Danimarka, İsveç ve Norveç kronları işlemlerinde kartel oluşturduklarının belirlendiği kaydedildi.

İŞLEM STRATEJİLERİNİN SANAL ORTAMDA KOORDİNE EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu 5 bankanın döviz kuru işlemlerini gerçekleştiren bazı çalışanlarının, hassas bilgileri ve ticari planları paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin sanal sohbet odalarında işlem stratejilerini koordine ettiklerinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

5 BANKANIN YAPTIĞI ANLAŞMA FİNANS SEKTÖRÜNE ZARAR VERDİ

Açıklamada, 5 bankanın gizli anlaşma yapmasının finans sektörüne zarar verdiği anımsatılarak, bankalarının söz konusu davranışlarının AB kurallarına aykırı bulunduğu ifade edildi.

KARTELİ İFŞA EDEN CEZA ALMADI

HSBC'ye 174 milyon 281 bin euro, Credit Suisse'e 83 milyon 294 bin euro, Barclays'e 54 milyon 348 bin euro ve RBS'ye 32 milyon 472 bin euro olmak üzere dört bankaya toplam 344 milyon 395 bin euro para cezası verildiği bildirilen açıklamada, UBS'nin karteli ifşa ettiği gerekçesiyle ceza almadığı belirtildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi, AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB KOMİSYONU İNCELEME SONUCUNDA CEZA VEREBİLİYOR

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.