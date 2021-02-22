Avrupa Birliği'nden insansız hava aracı hamlesi

AB Komisyonu, kıtanın teknolojik ilerlemesi kapsamında çalışma hazırladı. İnovasyon yapılacak alanlar belirlenirken, insansız hava aracı teknolojileri dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda düşmana ağır kayıplar verdirdi.

Operasyonlardaki etkinliğiyle adından söz ettiren Bayraktar TB2, son olarak 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

AB'DEN İHA HAMLESİ

İnsansız araçların gittikçe yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde Avrupa Birliği (AB), sivil ve askeri insansız hava aracı kapasitesini geliştirmek için kolları sıvadı.

AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlıklı çalışmasını yayınladı.

İNOVASYON YAPILACAK ALANLAR

Buna göre; AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak.

Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.

AB FONLARIYLA DESTEK

Ekonomik ve teknolojik fayda sağlayacak savunma ve uzay alanındaki çalışmalar AB fonları ile desteklenecek.

Sivil endüstri araştırmalarının savunma projelerine katkı sağlaması hedeflenecek.

Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek.

İHA YETENEKLERİ GELİŞTİRİLECEK

AB stratejik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltmak, sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, standardizasyon sağlamak ve yeni değer zincirleri ortaya koymak üzere ana projeler başlatılacak.

Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek.

Bu çerçevede, AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak. İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek.

UZAY TABANLI KÜRESEL GÜVENLİ İLETİŞİM SİSTEMİ PROJESİ

Avrupa’daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.

Böylece, insansız hava aracı alanında rekabetçi ve bağımsız olunacak.

Ayrıca, uydular kullanılarak yüksek hızda bağlantı sağlayacak AB uzay tabanlı küresel güvenli iletişim sistemi projesi hayata geçirilecek.

AB uzay trafik yönetim sistemi projesi ile de uydular ve yörüngedeki atıklara ilişkin kurallar geliştirilecek.

Bayraktar TB2 SİHA, 300 bin saat uçuşu geride bıraktı ViDEO