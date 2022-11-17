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    Avrupa borsaları düşüşte

    Küresel anlamda yaşanan gelişmeler ışığında yol alan borsalar düşüş eğilimi gösteriyor.
    • 17.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:37
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    Avrupa borsaları düşüşte

    Avrupa'da dün Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin riskler nedeniyle borsalar negatif bir seyir izlerken, İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

    Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 10,7 olacağı öngörülüyor.

    Avrupa borsaları kayıpta

    Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

    Borsa İstanbul'dan rekor kapanış

    Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,25 artarak 4.668,52 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.784,01'e taşıdı.

    Dolar/TL 18,6180

    Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,5939'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6180'den işlem görüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

    Avrupa borsaları düşüşte #1

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

    • 10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç stoku
    • 13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE
    • 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
    • 16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları
    • 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
    • 16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi

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