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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Küresel piyasaların verilere odaklandığı ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle hareket ettiği günümüzde özellikle Avrupa Borsaları daha çok etkilendi.