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- Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
- AA
- 10.03.2022 - 11:50
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.
Avrupa'da açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalışla 432, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 düşüşle 13.726 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 7.166 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 6.346 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 azalışla 8.144 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,34 düşüşle 23.570 puanda bulunuyor.
EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1070
Euro/dolar paritesi dün, yüzde 1,5 yükselişle 1,1070 seviyesinden günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1,1046'dan alıcı buluyor.
ENDEKSLER YENİ GÜNE ZAYIF BAŞLADI
Rusya-Ukrayna savaşında insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesinin ateşkes müzakerelerine dair umutları artırmasıyla dün yüzde 7'te varan yükselişler kaydeden endekslerin yeni güne zayıf başladığını kaydetti.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
ECB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR
ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.