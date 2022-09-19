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    Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

    İngiltere'de piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı. Avrupa piyasaları enerji krizinin etkisiyle düşüşle açıldı.
    • 19.09.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:51
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    Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle tetiklenen enerji krizi, Avrupa'daki ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu gelişmeler de Avrupa'nın borsalarına düşüş etkisi yapıyor.

    Analistler, bugün veri gündeminin sakin ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, enerji konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

    Avrupa borsaları düşüşle açıldı

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 azalarak 406 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 12.650 puan oldu.

    AA'nın haberine göre, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 6.014 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.953 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,89 gerileyerek 21.913 puanda bulunuyor.

    Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı #1


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