Avrupa borsaları haftayı zararla kapattı Avrupa'da küresel piyasalar haftanın son iş gününde satıcılı bir gün geçirerek düşüş yaşadı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puandan kapattı.

AA

Avrupa borsaları cuma günü sert düşüşler yaşayarak haftayı büyük kayıplarla tamamladı.

Fransa'nın CAC endeksi yüzde 1,51 düştü; 4 borsanın her biri yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

EUROPE 600 ENDEKSİ, 7,41 PUAN DÜŞTÜ

Avrupa borsalarının 17 ülkedeki piyasa değerinin yaklaşık yüzde 90'ını içeren STOXX Europe 600 endeksi, 7,41 puan veya yüzde 1,42 düşüşle 514,26'ya geriledi.

İNGİLTERE'NİN FTSE 100 ENDEKSİ 98 PUAN GERİLEDİ

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi 98 puan veya yüzde 1,19 düşüşle seansı 8.230 seviyesinin hemen altında kapattı.

ALMANYA'NIN DAX ENDEKSİ 282 PUAN KAYBETTİ

Almanya'nın DAX endeksi ise haftanın son işlem gününü 282 puan veya yüzde 1,49 düşüşle 18.720'den tamamladı.

FRANSA'NIN CAC 40 ENDEKSİ 115 PUAN DÜŞTÜ

Günün en kötü performansını Fransa'nın CAC 40 Endeksi gösterdi ve 115 puan veya yüzde 1,51 düşüşle 7.500'e geriledi.

İTALYA'NIN FTSE MIB ENDEKSİ 282 PUAN GERİLEDİ

İtalya'nın FTSE MIB Endeksi 282 puan veya yüzde 0,83 düşüşle 33.762'den kapandı.

İSPANYA'NIN IBEX 35 ENDEKSİ

İspanya'nın IBEX 35 endeksi kapanışta 24 puan veya yüzde 0,21 düşüşle 11.753'e geriledi.

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıkarken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puandan tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)