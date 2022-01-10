Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle açıldı

Küresel piyasalar Fed'in sıkılaşan para politikaları etkisindeyken Avrupa piyasaları da İtalya dışında düşüşle açılış yaptı.

Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,17 azalışla 485,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,10 düşüşle 15.932 puan oldu.

İTALYA'DA MIB 20 ENDEKSİ 0,16 ARTTI

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalışla 7.482 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.209 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 azalışla 8.750 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,16 artışla 27.662 puanda bulunuyor.

EURO/DOLAR 1,1323

Euro/dolar paritesi 1,1323 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yayınlanan toplantı tutanaklarının ardından pay piyasalarda etkili olan oynaklığın yeni haftanın açılışında azaldığını bildirdi.

BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN OLACAK

Bugün, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, hafta boyunca yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.