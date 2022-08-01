Avrupa Borsaları karışık seyirde ilerliyor

Küresel piyasalar gelecek olan verilerin ışığında ilerlerken, Avrupa kıtasında gerçekleşen Rusya-Ukrayna savaşının tedirginliği ekonomisine yansıyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz hamlesi ve küresel gelişmelerden etkilenerek haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalışla 438 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 13.484 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.451 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 22.496 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 8.182 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 6.440 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi 1,0235

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0235 seviyesinden işlem görüyor.

Pay piyasalarının risk iştahı arttı

AA'nın haberine göre, analistler, geçen hafta Fed'in faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Bu hafta Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağını, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen bankanın yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bulunduğunu bildirdi.