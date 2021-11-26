Avrupa borsaları koronavirüs endişesi ile karışık

Küresel piyasalarda karışık seyir izlenirken Avrupa'da, koronavirüs salgını gündemin odağındaki yerini korurken, dün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları takip edildi.

Avrupa'da tutanaklarda, faiz artışına ilişkin piyasa beklentilerinin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirmelerinin tam olarak anlaşılmadığını gösterdiği belirtilirken, enflasyonun bu sene bir miktar daha yükselmesini ve gelecek sene düşmesini bekledikleri ifade edildi.

ALMANYA EKONOMİSİ YÜZDE 1,7 BÜYÜDÜ

Öte yandan dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti.

AVRUPA PİYASALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

EURO/DOLAR 1,1220

Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1220 seviyesinde yatay seyrediyor.