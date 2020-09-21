Avrupa borsaları küresel ekonominin etkisiyle haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsalarında bugünkü açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve Almanya'da DAX 30 endeksi değer kaybı yaşadı.

Avrupa borsalarının, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladığı açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 12.922 puan oldu.

AVRUPA'DA BORSALAR BUGÜN KAYIPLA AÇILIŞ YAPTI

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.917 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 6.847 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 19.349 puanda seyrediyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1840

Euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1840'tan işlem görüyor.

KÜRESEL EKONOMİK GERGİNLİKLER BORSAYA YANSIYOR

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söylüyor.