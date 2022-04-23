Avrupa borsaları merkez bankası açıklamalarıyla geriledi

Avrupa borsaları, yatırımcıların faiz artırımı olacak endişesi negatif seyir izliyor.

Dünyada yükselen enflasyona karşı merkez bankalarının faiz artırımını dillendirmesi yatırımcıların hareketlerine yansıdı.

Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımının "ele alınacağını" söylemesi yatırımcıyı etkiledi.

Merkez Bankalarının sıkılaşma mesajları borsalara yansıdı

Reuters'in haberine göre, Avrupa hisse piyasaları, başlıca merkez bankalarının sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından yatırımcıların faiz artırımı beklentilerinin artmasıyla geriledi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0,8 geriledi ve haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.

Tahvil alımları Temmuz'da sonlanacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da tahvil alımlarının Temmuz'da sonlandırılmasını desteklediğini belirtti. Piyasalar ECB'nin Aralık ayına kadar 80 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatlıyor.

Açıklamaların ardından borsalar

Çin'deki tecrit uygulamalarının bünyesindeki başlıca markalardan Gucci'ye olan etkisi nedeniyle ilk çeyrekte beklentilerin altında satış gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından yüzde 5,3 geriledi.

SAP Rusya'dan çekilmesinin ardından gelirinde 300 milyon euro değerinde düşüş beklediğini açıklamasının ardından yüzde 2,9 geriledi.

Fransa'nın CAC40 endeksi Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yüzde 1,1 geriledi.