Avrupa borsaları negatif seyirde Borsa İstanbul'un da düşüşle başladığı haftanın ilk gününde Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin etkisiyle İspanya hariç negatif seyrediyor.

AA

Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını koruyor.

Açıklanan makroekonomik veriler, piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Bu verilerin başında ABD'deki istihdam raporu geliyor.

AVRUPA BORSALARI

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 527,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 19.457 puandan işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8,321 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 34.437 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.748 puan seviyesinde seyrediyor.

İSPANYOL BORSASI YÜKSELİŞTE

İspanya'da ise IBEX 35 endeksi 0,1 yükselişle 11.982 puandan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,79 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.747,67 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,07 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile iletişim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)