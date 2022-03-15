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    Avrupa borsaları pozitif ilerliyor

    Avrupa borsalarında, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.
    • AA
    • 15.03.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:26
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    Avrupa borsaları pozitif ilerliyor

    Avrupa tarafında dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini onaylarken petrol fiyatlarındaki düşüş, pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenmesine yol açtı.

    Bu etki ile birlikte İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.

    EURO-DOLAR PARİTESİ 1,09-1,10 BANDINDA

    Euro/dolar paritesi 1,09-1,10 dar bandındaki hareketini sürdürürken, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde düzenlenecek NATO'nun Ortak Sefer Gücü Zirvesi'ne ilişkin haber akışı takip edilecek.

    Avrupa borsaları pozitif ilerliyor #1


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