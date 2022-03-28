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    Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

    Avrupa borsaları uzun zamandır hakim olan dalgalı seyrin ardından yeni haftaya yükselerek başlangıç yaptı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:10
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    Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

    Küresel borsalar, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle karışık seyrederken bu sabah itibarıyla Avrupa borsalarında yükseliş hakim.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,60 artışla 456, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,18 yükselişle 14.475 puan oldu.
    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 7.507 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 6.602 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 artışla 8.407 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 primle 24.752 puanda bulunuyor.

    EURO/DOLAR PARİTESİ 1,0950

    Euro/dolar paritesi bugün, düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1,0950 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, tahvil ve emtia piyasasındaki oynaklığa karşın pay piyasalarının haftaya yükselişle başladığını belirtti.

    Avrupa borsaları, yükselişle açıldı #1

    ALMANYA'DA 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ YÜZDE 0,60 İLE MAYIS 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

    ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikalarında hızlı sıkılaşma sinyalleri vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da yükselen enflasyon karşısında Fed’in bu şahin duruşunu takip edeceği beklentileri tahvil piyasasında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,60 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

    Avrupa borsaları, yükselişle açıldı #2

    MERKEZ BANKALARININ PARA POLİTİKALARI TAKİP EDİLİYOR

    Analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmelerinin de piyasaların odağında yer aldığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.


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