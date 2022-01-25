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- Avrupa borsalarında son 1,5 yılın en sert kayıpları yaşandı
Avrupa borsalarında son 1,5 yılın en sert kayıpları yaşandı
- AA
- 25.01.2022 - 10:33
- Güncelleme : 25.01.2022 - 10:55
Rusya ile yaşanan gerilimin mevcut enerji tedariki sorunlarını artıracağı endişeleriyle Avrupa'da doğalgaz vadelileri, geçen hafta bulunduğu 70 euro seviyelerinden yükselişe geçerek 90 euronun üzerini gördü.
AVRUPA BORSALARINDA ENDEKSLER GERİLEDİ
Bölgede açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin de karışık bir tablo ortaya koymasının ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,02 geriledi.
EURO/DOLAR PARİTESİ
Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,2 azalışla 1,1321'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.
Analistler, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde piyasalardaki oynaklığın sürebileceğini söylüyor.