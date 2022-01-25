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Avrupa borsalarında son 1,5 yılın en sert kayıpları yaşandı

Avrupa borsalarında son 1,5 yılın en sert kayıpları yaşandı

Avrupa borsalarında da jeopolitik riskler ve enflasyon kaygılarının yanı sıra enerji fiyatlarındaki gelişmelerle pay piyasalarında son 1,5 yılın en sert kayıplarını beraberinde getirdi.