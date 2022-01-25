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    Avrupa borsalarında son 1,5 yılın en sert kayıpları yaşandı

    Avrupa borsalarında da jeopolitik riskler ve enflasyon kaygılarının yanı sıra enerji fiyatlarındaki gelişmelerle pay piyasalarında son 1,5 yılın en sert kayıplarını beraberinde getirdi.
    • AA
    • 25.01.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 10:55
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    Avrupa borsalarında son 1,5 yılın en sert kayıpları yaşandı

    Rusya ile yaşanan gerilimin mevcut enerji tedariki sorunlarını artıracağı endişeleriyle Avrupa'da doğalgaz vadelileri, geçen hafta bulunduğu 70 euro seviyelerinden yükselişe geçerek 90 euronun üzerini gördü.

    AVRUPA BORSALARINDA ENDEKSLER GERİLEDİ

    Bölgede açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin de karışık bir tablo ortaya koymasının ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,02 geriledi.

    Almanya

    EURO/DOLAR PARİTESİ

    Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,2 azalışla 1,1321'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

    Analistler, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde piyasalardaki oynaklığın sürebileceğini söylüyor.


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