Avrupa, doğalgazda alternatif arıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da var olan enerji krizi daha yükseğe tırmandı. Savaş nedeni ile Rusya'ya getirilen yaptırımlardan sonra Avrupa doğalgazda yeni arayışlara yöneldi.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarını artırdı. Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerini taşımaya devam ediyor.

Dünya liderlerinin gündemindeki en önemli maddelerden biri de enerji fiyatları.

Merkez bankalarının artan enflasyonu dizginlemek için art arda açıkladıkları faiz artışları ise ekonomilerde resesyon ihtimalini arttırıyor.

Enerjide Rusya'nın rolü büyük

Rusya yüzde 8’lik pazar payı ile dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri. Avrupa ülkelerine giden doğalgaz ve kömürün yüzde 45’i ile birlikte petrolün yüzde 25’ini Rusya tedarik ediyor.

İHA'nın haberine göre, Avrupa Birliği’nin enerji tedariği anlamında bağımlılığı yanında, Rusya’da enerji ihracatından gelen gelirlere muhtaç. Hidrokarbon ihracatı hala Rusya’nın can damarı. Küresel salgın öncesinde 2019 yılında, petrol ve doğalgaz gelirleri ülkenin federal bütçesinin yüzde 40’ını oluşturuyordu. Aynı zamanda petrol ve doğal gaz ihracatı, 2021 yılında Rusya’nın toplam ihracatının yarısını oluşturuyordu.

Avrupa petrolün yerine alternatif enerji arayışına girdi

Batı dünyasının liderleri, siyasi istikballerini etkilememesi ve radikal politik hareketlere yol açmaması için enerji fiyatları konusunda yeni politikalar geliştirmeye çalışıyorlar. Ekonomi dünyasının etkin isimleri Rusya’nın Avrupa ve küresel enerji sistemindeki rolü sekteye uğradığını ve Avrupa Birliği şu an isteksizce olsa da Rus fosil yakıtlarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun için önce kömür, sonra petrol ve en son olarak da doğalgaz ile bitirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

"Çin güçlenecek"

Ekonomi dünyasından Yavuz Yükselir, konu hakkında "Rusya için büyük ve sürdürülebilir enerji ithalatçısı seçenekleri azalırken, Çin bu süreçte Rusya’dan ucuza enerji tedariki konusunda eli kuvvetlenerek ayrılacak ve kazanan ülkeler arasında yer alacak. Orta ve uzun vadede Rusya enerji ihracındaki pazar payını korusa da müşteri çeşitliliği kaybettiği için gelirleri azalacak ve sürecin limitli kaybeden ülkeleri arasında olacak.





AB sürecin kaybedeni

Avrupa Birliği hem ucuz olan boru hattı ile doğalgaz ithalatını kaybettiği için, hem de yeni tedarikçilerle oluşturulacak altyapılara harcanacak finansman yüzünden sürecin en çok kaybedeni olarak görülüyor.” şeklinde kullandı.